Две трети украинских компаний планируют повышать зарплату сотрудникам

Фото: конверт с деньгами (РБК-Украина)

Сократить зарплату хотят 2% топ-менеджеров

Две трети украинских компаний (64,1%) планируют повышать зарплаты своим работникам в течение следующих 12 месяцев. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Деловые ожидания предприятий Украины от Национального банка за III квартал 2019 года.

В то же время, как отмечают в НБУ, сохраняется тенденция к уменьшению количества таких компаний, несмотря на существенный рост реальных зарплат в Украине на протяжении последних нескольких лет. Однако только 2,1% компаний планирует сократить заработную плату.

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Каждая шестая компания (16,7%) прогнозирует, что количество работников на их предприятиях будет расти, а 14,5% компаний ожидают сокращения персонала. Оптимистично настроены предприятия строительства, торговли, транспорта и связи.

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Как сообщало РБК-Украина, опрос владельцев и топ-менеджеров украинских компаний показывает, что в 2018 году 45% заработной платы работникам было выплачено неофициально, а в 2017 году 46%

Напомним, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в августе 2019 года составила 10537 грн, что на 434 грн меньше, чем в июле (10971 грн).