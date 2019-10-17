ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Споживчі настрої українців досягли чергового піку

Новини » Економіка    17.10.2019 - 13:13
Споживчі настрої українців досягли чергового піку
Фото: конверт з грошима (РБК-Україна)

Громадяни очікують низького зростання цін і поліпшення свого матеріального становища

Індекс споживчих настроїв в Україні у вересні 2019 року склав 97,5 п., що на 1,9 п. вище, ніж у серпні. Про це свідчать дані щомісячного дослідження Info Sapiens.

За даними дослідження, індекс поточного становища виріс на 4,6 п., склавши 88,0. Індекс економічних очікувань у вересні виріс на 0,1 п. і склав 103,8.

Вересневий показник індексу очікуваної динаміки безробіття склав 111,1, що дорівнює показнику попереднього місяця. Індекс інфляційних очікувань виріс - до 176,7, що на 3,6 п. Більше за минулий місяць. Очікування українців щодо курсу гривні протягом найближчих 3 місяців між тим покращилися: індекс девальваційних очікувань знизився на 13,2 п. - до значення 115,6.

"У вересні 2019 зафіксовано рекордно низьке значення індексу девальваційних очікувань за період з червня 2014 року. Інфляційні очікування також демонструють історично низькі значення. Зменшення інфляційних і девальваційних очікувань позитивно вплинули на оцінку поточного особистого матеріального становища: цей субіндекс показав найбільший приріст у вересні - майже на 6 процентних пунктів", - коментують аналітики Info Sapiens.

Споживчі настрої українців досягли чергового піку

Відзначимо, в III кварталі 2019 року очікування керівників українських підприємств щодо ділової активності дещо погіршилися. За даними опитування НБУ, індекс ділових очікувань (ІДО) на наступні 12 місяців становить 115,3% (у другому кварталі - 117,8%, у першому кварталі - 119,7%).

Як повідомляло РБК-Україна, в III кварталі 2019 року дві третини українських компаній (64,1%) планують підвищувати зарплати своїм працівникам протягом наступних 12 місяців.

Дві третини українських компаній планують підвищувати зарплату співробітникам Держстат назвав продукти, що найбільше подорожчали з початку року
Новини України опроспотребителиінфляціядевальвация
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся