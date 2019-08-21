Потребительские настроения украинцев достигли нового пика

Индекс потребительских настроений в Украине в июле 2019 года составил 88,0 п., что на 5,5 п. выше, чем в июне. Об этом свидетельствуют данные ежемесячного исследования Info Sapiens.

По данным исследования, индекс текущего положения вырос на 5,8 п., составив 76,9. Индекс экономических ожиданий в июле вырос на 5,4 п. и составил 95,4.

Июльский показатель индекса ожидаемой динамики безработицы составил 114,4 п, что выше показателя прошлого месяца на 5,0 п. Индекс инфляционных ожиданий несколько уменьшился - до 177,1, что на 0,7 п. меньше, чем прошлом месяце. Ожидания украинцев относительно курса гривны в течение ближайших 3 месяцев также немного улучшились: индекс девальвационных ожиданий снизился на 1,1 п. - до значения 129,5.

"Индекс потребительских настроений достиг нового пика. Самый высокий прирост в июле по сравнению с июнем показали индексы текущего личного дохода, а также ожидания роста экономики в ближайший год и последующие 5 лет. Улучшение оценки собственных доходов связано с ускорением роста реальной заработной платы в июне 2019 сравнению к маю на фоне стабильного курса и цен. Доверие к новой власти способствует росту позитивных ожиданий относительно развития экономики в целом", - комментируют аналитики Info Sapiens.

Напомним, индекс потребительских настроений в Украине рос два месяца подряд после президентских выборов - в апреле и мае 2019 года, но упал в июне.

Напомним, по данным Госстата, индикатор деловой уверенности в промышленности в III квартале 2019 года повысился по сравнению с II кварталом года на 0,9 п.п. и составляет минус 4,3%, в перерабатывающей промышленности этот показатель повысился на 0,6 п.п. и составляет минус 4,5%.