Потребительские настроения украинцев улучшаются второй месяц подряд

Фото: кошелек с деньгами (Виталий Носач, РБК-Украина)

Индекс потребительских настроений вышел на уровень 2013 года

Индекс потребительских настроений в Украине в мае 2019 года составил 82,8, что на 11,2 п. больше, чем в апреле. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные ежемесячного исследования Info Sapiens.

По данным исследования, Индекс текущего положения вырос на 6,2 п., составив 71,4. Индекс экономических ожиданий в мае вырос на 14,5 п. и составил 90,4.

Майский показатель индекса ожидаемой динамики безработицы составил 109,6 п., что ниже показателя прошлого месяца на 0,3 п. Индекс инфляционных ожиданий снизился - до 175,8, что на 2,1 п. меньше за прошлый месяц. Ожидания украинцев относительно курса гривны в течение ближайших 3 месяцев также улучшились: индекс девальвационных ожиданий уменьшился на 20,2 п. - до значения 123,4.

"Второй месяц подряд индекс потребительских настроений стремительно растет. По результатам мая 2019 года индекс вышел на уровень 2013 года. В Киеве индекс приблизился к отметке 100. Рост является следствием оптимизма избирателей относительно вступления на должность нового президента и позитивных ожиданий относительно будущих парламентских выборов. Прирост индексов ожидаемого роста доходов и экономики в ближайший год является самым значительным. Позитивным настроениям потребителей также способствует стабильная ситуация на валютном рынке, что отражается в падении индекса девальвационных ожиданий", - комментируют аналитики Info Sapiens.

Отметим, исследования потребительских настроений в Украине проводилось GfK Ukraine с июня 2000 года, а с 2019 года его осуществляет Info Sapiens.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в начале июня деятельностью президента Владимира Зеленского одобряют 49% граждан Украины.