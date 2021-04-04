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Потребительские настроения населения улучшаются, - Шмыгаль

Автор: Даша Харченко

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что потребительские настроения населения в Украине улучшаются. Об этом свидетельствуют положительная динамика по уровню зарплат и в розничной торговли.

Об этом он написал в своем Facebook.

Он выразил убеждение, что дополнительные выплаты бизнесу, а также индексация пенсий только будут способствовать улучшению потребительского настроя.

"Средняя зарплата в феврале составляла 12,5 тысячи гривен. С учетом инфляции заработная плата увеличилась на 7,6% по сравнению с февралем 2020 года. Кроме того, розничная торговля в феврале выросла на 5,6% (в январе был рост на 3,5%). Такая положительная динамика демонстрирует, что потребительские настроения населения улучшаются", - написал глава правительства.

На днях Денис Шмыгаль подал ежегодную декларацию о доходах. В ней указаны наличные деньги в различных валютах, дом, земельные участки и автомобиль.

Напомним, что Верховная Рада отменила запрет на проведение аукционов по продаже объектов большой приватизации. За соответствующий законопроект №4543 проголосовали 257 парламентариев.

Ранее запрет ввели из-за карантина. Кроме того, Верховная Рада хочет определить перечень объектов государственной собственности, не подлежащих приватизации. Соответствующий законопроект №4020 Рада приняла за основу.

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Новости Украины потребителиДенис Шмыгаль
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