500 тысяч гривен зарплаты, дом и 155 тысяч долларов наличными: декларация премьер-министра Шмыгаля

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подал ежегодную декларацию о доходах. В ней указаны наличные деньги в разных валютах, дом, земельные участки и автомобиль.

Жилье и недвижимость

Шмыгаль владеет домом в 215 квадратных метра и земельным участком в 151 кв.м. (100% владелец - жена Катерина) во Львове с 2013 года. Также жена премьер-министра владеет 25% земельного участка во Львове площадью 458 квадратных метра с еще тремя людьми. Кроме этого, у семейства есть два земельных участка в селе Хоросница Львовской области, каждый по 2200 кв.м. каждый. И отдельно жена Катерина владеет нежилым помещением в размере 417 квадратных метра в Камянке-Бузке Львовской области.

Доходы

На посту премьер-министра в 2020 году Шмыгаль заработал 540 052 гривны, также ему выплатили 34 018 гривен в Ивано-Франковской облгосадминистрации. Кроме зарплаты, глава правительства получил 90 тысяч гривен от Андрея Якымива в виде дохода за отчуждение недвижимости.

У жены Шмыгаля Катерины среди источников дохода указана только выплата пенсии по инвалидности в размере 25 800 гривен от Пенсионного фонда во Львовской области.

Среди денежных активов у Шмыгаля указано 155 тысяч долларов наличными, а у его жены - 80 тысяч долларов налички. Кроме этого, у Шмыгаля 57,7 тысяч гривен на счету в ПриватБанке, а у его жены - почти 12 тысяч грн в этом же банке. Также в ПриватБанке открыт счет дочери Анны, на котором лежат 79 гривен.

Другие активы

В декларации кроме денег и недвижимости, а также наличия счетов в ПриватБанке и ПУМБ, указан автомобиль Land Rover Discovery Sport 2016 года выпуска, который принадлежит жене Катерине. Стоимость на момент покупки в 2018 году - 831 900 гривен.