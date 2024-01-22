На потреби бойових бригад. Кабмін додатково виділив Міноборони понад 600 млн гривень

В оборонному відомстві зазначили, що усього уряд виділив 657 млн гривень (з них Державній спеціальній службі транспорту - 10,7 млн гривень).

"Окремо від цієї суми Головному управлінню розвідки Міністерства оборони виділили 10,524 мільйона гривень", - йдеться у повідомленні.

МОУ спрямує ці гроші на закупівлю техніки та озброєння, оптичних та тепловізійних приладів, засобів зв'язку, виробництво боєприпасів, ремонт та утримання техніки, а також запасних та комплектувальних частин до неї, розповіли у відомстві.

Також зауважується, що кожна з бригад ЗСУ формує цю потребу індивідуально.

Водночас за підходом Генштабу, виділені Кабміном кошти розподіляються так: від 1 до 10 мільйонів гривень кожній бригаді за принципами:

пріоритет надано військовим частинам, що беруть безпосередню участь у бойових діях;

враховано організаційну структуру та чисельність особового складу (умовно, піхоті - більше, льотчикам - менше, тому що літаки обслуговуються у централізованому порядку).

Деталі розподілення коштів

У МОУ розповіли, що відомство нині очікує сформовані потреби кожної військової частини, після чого розрахунки узагальнить Генштаб. Далі буде підготовлений відповідний запит на Міністерство фінансів після чого кошти будуть спрямовані до Міноборони та направлені до військових частин.

За словами заступника глави МОУ Юрія Джигира, виділення коштів з резервного фонду спричинене змінами в адмініструванні "військового ПДФО" у 2024 році.

"Відтепер 10% від частини військового ПДФО, яке зараховується у державний бюджет, автоматично повертатиметься військовим частинам пропорційно до сплаченого ними податку. Оскільки цю пропорцію можна буде порахувати тільки після сплати ПДФО в січні, то новий механізм запрацює з лютого", - розповів він.

Представник МОУ додав, що таким чином Кабмін для закриття "фінансового розриву" у січні виділив з резервного фонду кошти для нагальних потреб оборони.

Закон про спрямування податків з військових на оборону

Нагадаємо, в листопаді минулого року Верховна рада України ухвалила закон про перенаправлення податку на доходи військових (ПДФО) з місцевих бюджетів до державного бюджету до кінця війни. Рішення підтримали 253 депутати. Цього ж місяця його підписав президент Володимир Зеленський.

Як раніше заявляв прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, кошти від ПДФО військових потрібні для закупівлі дронів і снарядів.

На тому тижні стало відомо, що уряд додатково виділить військовим майже 800 млн гривень. Ці кошти будуть витрачені "на дуже термінові потреби" Сил оборони України.