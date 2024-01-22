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На нужды боевых бригад. Кабмин дополнительно выделил Минобороны более 600 млн гривен

Фото: (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Правительство Украины выделило Министерству обороны средства из резервного фонда государственного бюджета на срочные нужды боевых бригад Вооруженных сил. Речь идет о сотнях миллионов гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны Украины.

В оборонном ведомстве отметили, что всего правительство выделило 657 млн гривен (из них Государственной специальной службе транспорта - 10,7 млн гривен).

"Отдельно от этой суммы Главному управлению разведки Министерства обороны было выделено 10,524 миллиона гривен", - говорится в сообщении.

МОУ направит эти деньги на закупку техники и вооружения, оптических и тепловизионных приборов, средств связи, производство боеприпасов, ремонт и содержание техники, а также запасных и комплектующих к ней, рассказали в ведомстве.

Также отмечается, что каждая из бригад ВСУ формирует эту потребность индивидуально.

В то же время, по подходу Генштаба, выделенные Кабмином средства распределяются так: от 1 до 10 миллионов гривен каждой бригаде по принципам:

  • приоритет предоставлен военным частям, принимающим непосредственное участие в боевых действиях;
  • учтена организационная структура и численность личного состава (условно, пехоте - больше, летчикам - меньше, так как самолеты обслуживаются в централизованном порядке).

Детали распределения средств

В МОУ рассказали, что ведомство ожидает сформированные потребности каждой воинской части, после чего расчеты обобщит Генштаб. Далее будет подготовлен соответствующий запрос на Министерство финансов, после чего средства будут направлены в Минобороны и направлены в воинские части.

По словам заместителя главы МОУ Юрия Джигира, выделение средств из резервного фонда вызвано изменениями в администрировании "военного НДФЛ" в 2024 году.

"Отныне 10% от части военного НДФЛ, которое засчитывается в государственный бюджет, будет автоматически возвращаться военным частям пропорционально уплаченному ими налогу. Поскольку эту пропорцию можно будет посчитать только после уплаты НДФЛ в январе, то новый механизм заработает с февраля", - рассказал он.

Представитель МОУ добавил, что таким образом Кабмин для закрытия "финансового разрыва" в январе выделил из резервного фонда средства для неотложных нужд обороны.

Закон о направлении налогов с военных на оборону

Напомним, в ноябре прошлого года Верховная рада Украины приняла закон о перенаправлении налога на доходы военных (НДФЛ) из местных бюджетов в государственный бюджет до конца войны. Решение поддержали 253 депутата. В этом же месяце его подписал президент Владимир Зеленский.

Как ранее заявлял премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, средства от НДФЛ военных нужны для закупки дронов и снарядов.

На прошлой неделе стало известно, что Кабмин дополнительно выделит военным почти 800 млн гривен. Эти средства будут потрачены "на очень срочные нужды" Сил обороны Украины.

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