Уряд додатково виділить військовим майже 800 млн гривень: на що підуть гроші

Уряд додатково виділить військовим майже 800 млн гривень. Ці кошти будуть витрачені "на дуже термінові потреби" Сил оборони України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем’єр-міністра Дениса Шмигаля на засіданні уряду та Telegram представника уряду у Верховній раді Тараса Мельничука.

"Ще одне важливе рішення на порядку денному стосується оборони держави, що є для усіх нас пріоритетом №1. З резервного фонду держбюджету виділяємо 792 млн грн на зміцнення обороноздатності", - розповів Шмигаль



За його словами, ці додаткові кошти розподіляються військовими підрозділами на дуже нагальні потреби - на закупівлю боєприпасів, тепловізорів, дронів.

"Мова йде саме про додаткове фінансування для кожної бригади (пропорційно до сплаченого у грудні ПДФО)", - зазначив прем'єр.

Як будуть розподілені кошти?

Як розповів представник уряду у Верховній раді Тарас Мельничук, виделені 792 млн гривень будуть розподілені наступним чином:

Міністерству оборони - 657 млн гривень (з них для Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту - 10,7 млн гривень);

Головному управлінню розвідки Міністерства оборони - 10 млн 524 тис. гривень;

Міністерству внутрішніх справ - 100 млн 769 тис. гривень (з них для Національної гвардії - 62,5 млн гривень та Адміністрації Державної прикордонної служби - 38 млн 269 тис. гривень);

Службі безпеки України - 23,8 млн гривень.

Закон про спрямування податків з військових на оборону

Як заявляв прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, кошти від ПДФО військових потрібні для закупівлі дронів і снарядів.

20 вересня 2023 року Верховна рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про перенаправлення податку на доходи військових із місцевих бюджетів до державного бюджету. Рішення підтримали 236 депутатів.

В листопаді минулого року Верховна рада України ухвалила закон про перенаправлення податку на доходи військових (ПДФО) з місцевих бюджетів до державного бюджету до кінця війни. Рішення підтримали 253 депутати. Цього ж місяця його підписав президент Володимир Зеленський.