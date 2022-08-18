Потратит 5,5 млрд долларов: Дания на фоне агрессии РФ обновит военно-морской флот
Дания инвестирует 40 миллиардов датских крон (5,5 миллиарда долларов) в новые военные корабли. Страна стремится укрепить морскую безопасность после вторжения России в Украину.
Об этом заявил министр обороны Мортен Бодсков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
В рамках инвестиций, которые должны быть осуществлены в течение следующих 20-25 лет, было начато партнерство с морской промышленностью страны, направленное на разработку и строительство новых военных кораблей в Дании.
"В связи с нападением России на Украину и новой ситуацией с безопасностью в Европе как никогда важно, чтобы Дания могла защитить себя. Решающую роль здесь играет безопасность и оперативность военных поставок", — подчеркнул Бодсков.
Ранее мы писали, что правительство Дании выступает за ограничение выдачи шенгенских виз гражданам России. Но предпочитает сделать это вместе со всеми странами ЕС.
Также сообщалось, что Дания направит в Великобританию военных инструкторов для обучения солдат и офицеров из Украины. Страна выделит 130 военных инструкторов для участия в британском учебном проекте.
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