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Потратит 5,5 млрд долларов: Дания на фоне агрессии РФ обновит военно-морской флот

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Копенгаген, Четверг 18 августа 2022 16:58
Потратит 5,5 млрд долларов: Дания на фоне агрессии РФ обновит военно-морской флот
Автор: Константин Широкун

Дания инвестирует 40 миллиардов датских крон (5,5 миллиарда долларов) в новые военные корабли. Страна стремится укрепить морскую безопасность после вторжения России в Украину.

Об этом заявил министр обороны Мортен Бодсков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В рамках инвестиций, которые должны быть осуществлены в течение следующих 20-25 лет, было начато партнерство с морской промышленностью страны, направленное на разработку и строительство новых военных кораблей в Дании.

"В связи с нападением России на Украину и новой ситуацией с безопасностью в Европе как никогда важно, чтобы Дания могла защитить себя. Решающую роль здесь играет безопасность и оперативность военных поставок", — подчеркнул Бодсков.

Ранее мы писали, что правительство Дании выступает за ограничение выдачи шенгенских виз гражданам России. Но предпочитает сделать это вместе со всеми странами ЕС.

Также сообщалось, что Дания направит в Великобританию военных инструкторов для обучения солдат и офицеров из Украины. Страна выделит 130 военных инструкторов для участия в британском учебном проекте.

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