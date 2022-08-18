Потратит 5,5 млрд долларов: Дания на фоне агрессии РФ обновит военно-морской флот

Об этом заявил министр обороны Мортен Бодсков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

В рамках инвестиций, которые должны быть осуществлены в течение следующих 20-25 лет, было начато партнерство с морской промышленностью страны, направленное на разработку и строительство новых военных кораблей в Дании.

"В связи с нападением России на Украину и новой ситуацией с безопасностью в Европе как никогда важно, чтобы Дания могла защитить себя. Решающую роль здесь играет безопасность и оперативность военных поставок", — подчеркнул Бодсков.