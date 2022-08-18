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Витратить 5,5 млрд доларів: Данія на тлі агресії РФ оновить військово-морський флот

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Копенгаген, Четвер 18 серпня 2022 16:58
Витратить 5,5 млрд доларів: Данія на тлі агресії РФ оновить військово-морський флот
Автор: Константин Широкун

Данія інвестує 40 мільярдів датських крон (5,5 мільярда доларів) в нові військові кораблі. Країна прагне зміцнити морську безпеку після вторгнення Росії в Україну.

Про це заявив Міністр оборони Мортен Бодсков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

В рамках інвестицій, які повинні бути здійснені протягом наступних 20-25 років, було розпочато партнерство з морською промисловістю країни, спрямоване на розробку і будівництво нових військових кораблів в Данії.

"У зв'язку з нападом Росії на Україну і новою ситуацією з безпекою в Європі як ніколи важливо, щоб Данія могла захистити себе. Вирішальну роль тут відіграє безпека і оперативність військових поставок", — підкреслив Бодсков.

Раніше ми писали, що уряд Данії виступає за обмеження видачі шенгенських віз громадянам Росії. Але вважає за краще зробити це разом з усіма країнами ЄС.

Також повідомлялося, що Данія направить до Великої Британії військових інструкторів для навчання солдатів і офіцерів з України. Країна виділить 130 військових інструкторів для участі в британському навчальному проекті.

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