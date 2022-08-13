Дания согласна с запретом на выдачу виз россиянам, - министр иммиграции

Сообщается, что только за пять месяцев 2022 года гражданам России было выдано почти в три раза больше туристических виз в Данию, чем за весь 2021 год. По словам Дибвада, он удивлен этими цифрами.

"То, что предложила Эстония, разумно. Выступить с общеевропейский ответом. Но понятно, что если в Европе есть только одна страна, куда россияне могут въехать, то в принципе можно въехать и во всю Шенгенскую зону. Вот почему ЕС - это рамки, в которых это должно быть сделано", - подчеркнул министр.