ua ru
Сб, 13 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Дания согласна с запретом на выдачу виз россиянам, - министр иммиграции

Новина українською →
Копенгаген, Суббота 13 августа 2022 16:42
Дания согласна с запретом на выдачу виз россиянам, - министр иммиграции Фото: датский министр иммиграции Кааре Дибвад (uim.dk)
Автор: Артем Горовенко

Правительство Дании выступает за ограничение выдачи шенгенских виз гражданам России. Но предпочитает сделать это вместе со всеми странами ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий министра иммиграции Дании Кааре Дибвада для politiken.dk.

Сообщается, что только за пять месяцев 2022 года гражданам России было выдано почти в три раза больше туристических виз в Данию, чем за весь 2021 год. По словам Дибвада, он удивлен этими цифрами.

"То, что предложила Эстония, разумно. Выступить с общеевропейский ответом. Но понятно, что если в Европе есть только одна страна, куда россияне могут въехать, то в принципе можно въехать и во всю Шенгенскую зону. Вот почему ЕС - это рамки, в которых это должно быть сделано", - подчеркнул министр.

Напомним, ранее сообщалось, что Чехия предложит Евросоюзу рассмотреть запрет шенгенских виз для россиян уже в августе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Дания
NEWS
Две сотни оккупантов и семь танков: Генштаб назвал новые потери России
Две сотни оккупантов и семь танков: Генштаб назвал новые потери России
DAILY
Мэр Энергодара Дмитрий Орлов: Через "подвалы" оккупантов прошла не одна тысяча людей
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Мэр Энергодара Дмитрий Орлов: Через "подвалы" оккупантов прошла не одна тысяча людей