ua en ru
Чт, 10 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Потрапити у ПАР українцям стало простіше: що змінилось для мандрівників

17:16 10.09.2026 Чт
3 хв
Звертатись у посольство чи візовий центр - тепер не обов'язково
aimg Ірина Костенко
Потрапити у ПАР українцям стало простіше: що змінилось для мандрівників Оформити електронний дозвіл на в'їзд у ПАР можна онлайн (фото ілюстративне: Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Південно-Африканська Республіка (ПАР) запровадила електронні візи для громадян України.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України у Facebook.

Що саме змінилось для українців

Громадянам розповіли (посилаючись на інформацію Посольства України у ПАР), що Південно-Африканська Республіка включила Україну до переліку держав, громадяни яких можуть оформлювати електронний дозвіл на в'їзд.

Така електронна віза називається Electronic Travel Authorisation або ж ETA.

У Департаменті консульської служби МЗС пояснили, що відтепер громадяни України можуть подавати документи на отримання дозволу дистанційно (онлайн).

Тобто більше не обов'язково особисто звертатись:

  • до Посольства ПАР;
  • до візового центру.

Потрапити у ПАР українцям стало простіше: що змінилось для мандрівниківПАР запровадила електронні візи для громадян України (інфографіка: facebook.com/ConsularServiceMFA)

Як швидко можна оформити ETA

Українцям розповіли, що оформлення Electronic Travel Authorisation (ETA) доступне на офіційному вебсайті Департаменту внутрішніх справ ПАР - за відповідним посиланням.

Для цього потрібно:

  • зробити фотографію паспорта (який буде використовуватись для подорожі до ПАР);
  • відповісти на кілька запитань про себе та мету поїздки;
  • зробити своє фото "в реальному часі";
  • сплатити реєстраційний збір;
  • надіслати оформлену заявку.

"Після реєстрації заявки та завантаження необхідних документів і фотографії її розгляд має тривати не більше 24 годин", - уточнили в Департаменті консульської служби МЗС.

Потрапити у ПАР українцям стало простіше: що змінилось для мандрівниківЯк подати заявку на Electronic Travel Authorisation (скриншот: eta.dha.gov.za)

Де і коли можна скористатись ETA

"Скористатися виданим електронним дозволом можна протягом 180 днів з дати його оформлення", - повідомили громадянам.

Зазначається, що станом на 10 вересня 2026 року в'їзд до ПАР за ETA можливий через чотири міжнародні аеропорти, обладнані системами для перевірки електронних дозволів та біометричних даних пасажирів:

  • Міжнародний аеропорт імені О. Р. Тамбо (Йоганнесбург);
  • Міжнародний аеропорт Кейптауна;
  • Міжнародний аеропорт Лансерія;
  • Міжнародний аеропорт імені короля Шаки (Дурбан).
Читайте також: Відпустка почнеться з обшуку: яку помилку в аеропорту робить кожен другий турист

Для яких поїздок підходить така віза

За даними Департаменту, на цьому етапі ETA може оформлюватися для поїздок:

  • з туристичною метою;
  • з приватною метою.

Максимальний дозволений строк перебування у ПАР становить до 90 днів.

"Рекомендуємо перед плануванням поїздки перевіряти актуальні умови оформлення ETA та правила в'їзду до Південно-Африканської Республіки", - підсумували в Департаменті консульської служби МЗС.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що безвіз працює не всюди - в які сім країн українцям досі складно потрапити без паперової тяганини.

Крім того, ми пояснювали, чи спостерігають спеціалісти зараз нову хвилю міграції - чи виїздять українці за кордон через посилення обстрілів.

Читайте також про помилку, яку роблять багато мандрівників - без чого не варто їхати за кордон.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
МЗС України Африка Візовий режим Аеропорт Виїзд за кордон Туристи Поради Документи Подорожі Подорож літаками
Новини
"Дійшли до межі": Мінфін попередив про можливу затримку соцвиплат
"Дійшли до межі": Мінфін попередив про можливу затримку соцвиплат
Аналітика
Падіння "Карфагену". Як корупція та скандали розхитують владу Зеленського
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Падіння "Карфагену". Як корупція та скандали розхитують владу Зеленського