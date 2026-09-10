Потрапити у ПАР українцям стало простіше: що змінилось для мандрівників

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України у Facebook.

Що саме змінилось для українців

Громадянам розповіли (посилаючись на інформацію Посольства України у ПАР), що Південно-Африканська Республіка включила Україну до переліку держав, громадяни яких можуть оформлювати електронний дозвіл на в'їзд.

Така електронна віза називається Electronic Travel Authorisation або ж ETA.

У Департаменті консульської служби МЗС пояснили, що відтепер громадяни України можуть подавати документи на отримання дозволу дистанційно (онлайн).

Тобто більше не обов'язково особисто звертатись:

до Посольства ПАР;

до візового центру.

ПАР запровадила електронні візи для громадян України (інфографіка: facebook.com/ConsularServiceMFA)

Як швидко можна оформити ETA

Українцям розповіли, що оформлення Electronic Travel Authorisation (ETA) доступне на офіційному вебсайті Департаменту внутрішніх справ ПАР - за відповідним посиланням.

Для цього потрібно:

зробити фотографію паспорта (який буде використовуватись для подорожі до ПАР);

відповісти на кілька запитань про себе та мету поїздки;

зробити своє фото "в реальному часі";

сплатити реєстраційний збір;

надіслати оформлену заявку.

"Після реєстрації заявки та завантаження необхідних документів і фотографії її розгляд має тривати не більше 24 годин", - уточнили в Департаменті консульської служби МЗС.

Як подати заявку на Electronic Travel Authorisation (скриншот: eta.dha.gov.za)

Де і коли можна скористатись ETA

"Скористатися виданим електронним дозволом можна протягом 180 днів з дати його оформлення", - повідомили громадянам.

Зазначається, що станом на 10 вересня 2026 року в'їзд до ПАР за ETA можливий через чотири міжнародні аеропорти, обладнані системами для перевірки електронних дозволів та біометричних даних пасажирів:

Міжнародний аеропорт імені О. Р. Тамбо (Йоганнесбург);

Міжнародний аеропорт Кейптауна;

Міжнародний аеропорт Лансерія;

Міжнародний аеропорт імені короля Шаки (Дурбан).

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Для яких поїздок підходить така віза

За даними Департаменту, на цьому етапі ETA може оформлюватися для поїздок:

з туристичною метою;

з приватною метою.

Максимальний дозволений строк перебування у ПАР становить до 90 днів.

"Рекомендуємо перед плануванням поїздки перевіряти актуальні умови оформлення ETA та правила в'їзду до Південно-Африканської Республіки", - підсумували в Департаменті консульської служби МЗС.