Попасть в ЮАР украинцам стало проще: что изменилось для путешественников

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины в Facebook.

Что именно изменилось для украинцев

Гражданам рассказали (ссылаясь на информацию Посольства Украины в ЮАР), что Южно-Африканская Республика включила Украину в перечень государств, граждане которых могут оформлять электронное разрешение на въезд.

Такая электронная виза называется Electronic Travel Authorisation или же ETA.

В Департаменте консульской службы МИД объяснили, что теперь граждане Украины могут подавать документы на получение разрешения дистанционно (онлайн).

То есть больше не обязательно лично обращаться:

в Посольство ЮАР;

в визовый центр.

ЮАР ввела электронные визы для граждан Украины (инфографика: facebook.com/ConsularServiceMFA)

Как быстро можно оформить ETA

Украинцам рассказали, что оформление Electronic Travel Authorisation (ETA) доступно на официальном вебсайте Департамента внутренних дел ЮАР - по соответствующей ссылке.

Для этого нужно:

сделать фотографию паспорта (который будет использоваться для путешествия в ЮАР);

ответить на несколько вопросов о себе и цели поездки;

сделать свое фото "в реальном времени";

уплатить регистрационный сбор;

отправить оформленную заявку.

"После регистрации заявки и загрузки необходимых документов и фотографии ее рассмотрение должно длиться не более 24 часов", - уточнили в Департаменте консульской службы МИД.

Как подать заявку на Electronic Travel Authorisation (скриншот: eta.dha.gov.za)

Где и когда можно воспользоваться ETA

"Воспользоваться выданным электронным разрешением можно в течение 180 дней с даты его оформления", - сообщили гражданам.

Отмечается, что по состоянию на 10 сентября 2026 года въезд в ЮАР по ETA возможен через четыре международных аэропорта, оборудованные системами для проверки электронных разрешений и биометрических данных пассажиров:

Международный аэропорт имени О. Р. Тамбо (Иоганнесбург);

Международный аэропорт Кейптауна;

Международный аэропорт Лансерия;

Международный аэропорт имени короля Шаки (Дурбан).

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Для каких поездок подходит такая виза

По данным Департамента, на этом этапе ETA может оформляться для поездок:

с туристической целью;

в частных целях.

Максимальный разрешенный срок пребывания в ЮАР составляет до 90 дней.

"Рекомендуем перед планированием поездки проверять актуальные условия оформления ETA и правила въезда в Южно-Африканскую Республику", - подытожили в Департаменте консульской службы МИД.