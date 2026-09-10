Попасть в ЮАР украинцам стало проще: что изменилось для путешественников
Южно-Африканская Республика (ЮАР) ввела электронные визы для граждан Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины в Facebook.
Что именно изменилось для украинцев
Гражданам рассказали (ссылаясь на информацию Посольства Украины в ЮАР), что Южно-Африканская Республика включила Украину в перечень государств, граждане которых могут оформлять электронное разрешение на въезд.
Такая электронная виза называется Electronic Travel Authorisation или же ETA.
В Департаменте консульской службы МИД объяснили, что теперь граждане Украины могут подавать документы на получение разрешения дистанционно (онлайн).
То есть больше не обязательно лично обращаться:
- в Посольство ЮАР;
- в визовый центр.
ЮАР ввела электронные визы для граждан Украины (инфографика: facebook.com/ConsularServiceMFA)
Как быстро можно оформить ETA
Украинцам рассказали, что оформление Electronic Travel Authorisation (ETA) доступно на официальном вебсайте Департамента внутренних дел ЮАР - по соответствующей ссылке.
Для этого нужно:
- сделать фотографию паспорта (который будет использоваться для путешествия в ЮАР);
- ответить на несколько вопросов о себе и цели поездки;
- сделать свое фото "в реальном времени";
- уплатить регистрационный сбор;
- отправить оформленную заявку.
"После регистрации заявки и загрузки необходимых документов и фотографии ее рассмотрение должно длиться не более 24 часов", - уточнили в Департаменте консульской службы МИД.
Как подать заявку на Electronic Travel Authorisation (скриншот: eta.dha.gov.za)
Где и когда можно воспользоваться ETA
"Воспользоваться выданным электронным разрешением можно в течение 180 дней с даты его оформления", - сообщили гражданам.
Отмечается, что по состоянию на 10 сентября 2026 года въезд в ЮАР по ETA возможен через четыре международных аэропорта, оборудованные системами для проверки электронных разрешений и биометрических данных пассажиров:
- Международный аэропорт имени О. Р. Тамбо (Иоганнесбург);
- Международный аэропорт Кейптауна;
- Международный аэропорт Лансерия;
- Международный аэропорт имени короля Шаки (Дурбан).
Для каких поездок подходит такая виза
По данным Департамента, на этом этапе ETA может оформляться для поездок:
- с туристической целью;
- в частных целях.
Максимальный разрешенный срок пребывания в ЮАР составляет до 90 дней.
"Рекомендуем перед планированием поездки проверять актуальные условия оформления ETA и правила въезда в Южно-Африканскую Республику", - подытожили в Департаменте консульской службы МИД.
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