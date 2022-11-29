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Потрапили у полон та отримали підозри. СБУ викрила ще 19 бойовиків у Харківській області

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Вівторок 29 листопада 2022 12:18
Потрапили у полон та отримали підозри. СБУ викрила ще 19 бойовиків у Харківській області Фото: СБУ повідомила про підозру ще 19 бойовикам, які потрапили у полон у Харківській області (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Співробітники Служби безпеки України повідомили про підозру 19 бойовикам терористичних організацій "ЛНР" та "ДНР", яких взяли у полон під час контрнаступу Сил оборони та звільнення Харківської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Повідомляється, що серед затриманих колишні в’язні, які свого часу відбували реальні терміни покарання за кримінальні злочини, у тому числі вбивства. Після тюремного ув’язнення вони залишились у тимчасово окупованих районах Донецької та Луганської областей.

Проте за кілька днів до повномасштабного вторгнення РФ "відгукнулися" на заклики ватажків так званих "Л/ДНР" Дениса Пушиліна та Леоніда Пасічника щодо проведення "всеобщей мобилизации" на території псевдореспублік.

Для цього вони добровільно прийшли до місцевих "військкоматів" та "призвалися" до лав окупаційних угруповань у складі Південного військового округу Росії.

Так, вони воювали проти українських захисників на Донецькому та Луганському напрямках разом з росіянами. Зокрема, зловмисники облаштовували бойові позиції та фортифікаційні споруди країни-агресора.

Згодом їх перекинули у Харківську область, де вони мали прикривати втечу основних російських підрозділів під час контрнаступу ЗСУ.

Наразі затриманим повідомлено про підозру за:

  • ч. 1 ст. 111 (державна зрада);
  • ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації);
  • ч. 2 ст. 260 (участь у діяльності непередбачених законом збройних формувань) Кримінального кодексу.

Нагадаємо, раніше правоохоронці знешкодили агентурну мережу РФ у Слов'янську, що допомагала загарбникам наводити ракети на місцеві школи.

Окрім того, СБУ затримала ворожого коригувальника, який "наводив" ракети для ударів по Запорізькій області.

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