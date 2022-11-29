Попали в плен и получили подозрения. СБУ разоблачила еще 19 боевиков в Харьковской области

Сотрудники Службы безопасности Украины сообщили о подозрении 19 боевикам террористических организаций "ЛНР" и "ДНР", которых взяли в плен во время контрнаступления Сил обороны и освобождения Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Сообщается, что среди задержанных бывшие заключенные, которые в свое время отбывали реальные сроки наказания за уголовные преступления, в том числе убийства. После тюремного заключения они остались во временно оккупированных районах Донецкой и Луганской областей.

Однако за несколько дней до полномасштабного вторжения РФ "откликнулись" на призывы главарей так называемых "Л/ДНР" Дениса Пушилина и Леонида Пасечника о проведении "всеобщей мобилизации" на территории псевдореспублики.

Для этого они добровольно пришли в местные "военкоматы" и "призвались" в ряды оккупационных группировок в составе Южного военного округа России.

Так, они воевали против украинских защитников на Донецком и Луганском направлениях вместе с россиянами. В частности, злоумышленники обустраивали боевые позиции и фортификационные постройки страны-агрессора.

Впоследствии они были переброшены в Харьковскую область, где они должны были прикрывать побег основных российских подразделений во время контрнаступления ВСУ.

В настоящее время задержанным сообщили о подозрении по:

ч. 1 ст. 111 (государственная измена);

ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации);

ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности непредвиденных законом вооруженных формирований) Уголовного кодекса.

Напомним, ранее правоохранители обезвредили агентурную сеть РФ в Славянске, которая помогала захватчикам наводить ракеты на местные школы.

Кроме того, СБУ задержала вражеского корректировщика, который "наводил" ракеты для ударов по Запорожской области.

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