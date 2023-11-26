Потрапили в ДТП? В поліції дали інструкцію дій

Якщо потрапили у ДТП, то насамперед варто з'ясувати, чи в аварії постраждалі. Тому що від цього порядок дій кардинально відрізняється.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Патрульну поліцію Києва.
"Насамперед варто з'ясувати, чи є травмовані під час пригоди", - йдеться в повідомленні.
Якщо потерпілі є, то необхідно викликати швидку і надавати допомогу постраждалим особам до приїзду лікарів.У такому випадку на місце прибуде слідчо-оперативна група.
Якщо потерпілі відсутні - увімкніть аварійну сигналізацію на автомобілі та встановіть знак аварійної зупинки. У такому випадку пригоду оформлятиме патрульна поліція.
Європротокол
Ще один спосіб оформлення ДТП - скористатися європротоколом, але за умов, якщо:
У разі невиконання хоча б однієї із зазначених умов, виклик поліції є обов’язковим.
Телефонуйте до поліції за номером 102 та повідомте таку інформацію:
Не переставляйте автомобіль на інше місце. Транспортний засіб повинен залишатись на тому місці, де сталась ДТП, щоб поліцейські мали змогу з’ясувати всі обставини пригоди. Поки чекаєте приїзду поліції, встановіть свідків та очевидців події.
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