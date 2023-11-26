Потрапили в ДТП? В поліції дали інструкцію дій

"Насамперед варто з'ясувати, чи є травмовані під час пригоди", - йдеться в повідомленні.

Є потерпілі

Якщо потерпілі є, то необхідно викликати швидку і надавати допомогу постраждалим особам до приїзду лікарів.У такому випадку на місце прибуде слідчо-оперативна група.

Якщо потерпілих немає

Якщо потерпілі відсутні - увімкніть аварійну сигналізацію на автомобілі та встановіть знак аварійної зупинки. У такому випадку пригоду оформлятиме патрульна поліція.

Європротокол

Ще один спосіб оформлення ДТП - скористатися європротоколом, але за умов, якщо:

у ДТП відсутні травмовані та загиблі люди;

наявна згода водіїв транспортних засобів, які стали учасниками аварії, щодо обставин ДТП;

обидва водії мають чинний поліс обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності;

у водіїв відсутні ознаки алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів.

сума збитків після ДТП не перевищує 80 000 грн.

У разі невиконання хоча б однієї із зазначених умов, виклик поліції є обов’язковим.

Що треба повідомити поліції під час дзвінка?

Телефонуйте до поліції за номером 102 та повідомте таку інформацію:

точне місце, де трапилась дорожньо-транспортна пригода;

чи є потерпілі (якщо є, то скільки і який їхній стан);

марки та моделі автівок, які отримали механічні пошкодження.

Не переставляйте автомобіль на інше місце. Транспортний засіб повинен залишатись на тому місці, де сталась ДТП, щоб поліцейські мали змогу з’ясувати всі обставини пригоди. Поки чекаєте приїзду поліції, встановіть свідків та очевидців події.