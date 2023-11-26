Попали в ДТП? В полиции дали инструкцию действий

Если попали в ДТП, то первым делом стоит выяснить, если ли в аварии пострадавшие. Потому что от этого порядок действий кардинально отличается.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Патрульную полицию Киева.
"Прежде всего стоит выяснить, есть ли травмированные во время происшествия", - говорится в сообщении.
Если пострадавшие есть, то необходимо вызвать скорую и оказывать помощь пострадавшим до приезда врачей. В таком случае на место прибудет следственно-оперативная группа.
Если пострадавшие отсутствуют - включите аварийную сигнализацию на автомобиле и установите знак аварийной остановки. В таком случае происшествие будет оформлять патрульная полиция.
Европротокол
Еще один способ оформления ДТП - воспользоваться европротоколом, но при условии, если:
В случае невыполнения хотя бы одного из указанных условий, вызов полиции обязателен.
Звоните в полицию по номеру 102 и сообщите следующую информацию:
Не переставляйте автомобиль на другое место. Транспортное средство должно оставаться на том месте, где произошло ДТП, чтобы полицейские имели возможность выяснить все обстоятельства происшествия. Пока ждете приезда полиции, установите свидетелей и очевидцев происшествия.
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