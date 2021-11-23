UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Поток мигрантов в Беларусь значительно уменьшился, - Моравецкий

Автор: Валерия Полищук

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что потом мигрантов в Беларуси значительно уменьшился, чем во время пика, который был месяц назад. По его словам, на это повлияли скоординированные действия стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на PAP.

"Переговоры с иракским премьер-министром, с премьер-министром автономных регионов в Курдистане и с партнерами в Турции и на Ближнем Востоке, а также надежные и сотрудничество с такими странами, как Узбекистан, означает, что сегодня поток новых мигрантов в Беларусь сегодня гораздо меньше, чем на пике потока мигрантов, то есть около месяца или двух-трех недель назад", - заявил он.

По его словам, это первый важный штраф к разрядке миграционного кризиса, который вызвала Беларусь.

"Это политический кризис, в котором людей используют контрабандисты, мафии, в
в сотрудничестве с режимом Александра Лукашенко, чтобы создать элемент давления на ЕС и быть элементом дезинтеграции блока и элементом хаоса, который, по мнению Лукашенко, будет лучше всего будет наилучшим образом служить его целям", - добавил премьер Польши.

Напомним, Еврокомиссия решила выделить до 3,5 млн евро для возвращения мигрантов из Беларуси на родину.

Кроме того, на территории Беларуси находятся около 7 тысяч мигрантов, из них 2 тысяч тысячи - на границах Польши, Литвы и Латвии с Беларусью.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПольшаМиграционный кризис в ЕС