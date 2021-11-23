Потік мігрантів до Білорусі значно зменшився, - Моравецький

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що потім мігрантів у Білорусі значно зменшився, ніж під час піку, який був місяць тому. За його словами, на це вплинули скоординовані дії країн.

"Переговори з іракським прем'єр-міністром, з прем'єр-міністром автономних регіонів в Курдистані і з партнерами в Туреччині і на Близькому Сході, а також надійні і співпраця з такими країнами, як Узбекистан, означає, що сьогодні потік нових мігрантів в Білорусь сьогодні набагато менше, ніж на піку потоку мігрантів, тобто близько місяця або двох-трьох тижнів тому", - заявив він.

За його словами, це перший важливий штраф до розрядки міграційної кризи, який викликала Білорусь.

"Це політична криза, в якій людей використовують контрабандисти, мафії, в

у співпраці з режимом Олександра Лукашенка, щоб створити елемент тиску на ЄС і бути елементом дезінтеграції блоку і елементом хаосу, який, на думку Лукашенка, буде найкраще буде найкращим чином служити його цілям", - додав прем'єр Польщі.