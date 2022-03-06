Поток людей и гуманитарные грузы: какая ситуация сейчас во Львове

Ситуация в городе

"Львов сегодня выполняет очень важные функции. Прежде всего это помощь нашим военным, которые на передовой. Вторая важная функция - это выстраивание нашей территориальной обороны, как это сегодня делает каждый наш город", - рассказал Садовый.

Он отметил, что это крайне важно для Львова, потому что сегодня в город переехали все дипломатические учреждения нашей страны.

"Сегодня здесь находится очень много государственных институтов, которые обеспечивают функционирование города", - подчеркнул мэр.

Садовой также отметил, что сейчас через город идет очень большой поток людей и грузов. Так, более 100 тысяч человек, которые переехали из других городов нашей страны, поселились во Львове.

"Также много людей через Львов едут дальше - в Польшу и другие страны. Сюда поступают гуманитарные грузы, которые большими объемами идут на центр и восток Украины, в наши города, которые находятся в критической ситуации", - рассказал мэр.

Что происходит на вокзале

"На вокзале порядок. Но, разумеется, если одновременно приезжает, например, 30 тысяч человек это создает сложную ситуацию. Они же должны куда-то перемещаться - мы это все организуем. Кого размещаем тут", - сообщил Садовый.

Так, кто-то хочет ехать дальше за границу - кто-то ждет следующего поезда в Польшу, кто-то едет дальше автобусом.

"Это большой улей, который функционирует в чрезвычайно экстремальных условиях, но функционирует", - отметил Садовый.

Воинский учет мужчин в городе

"На самом деле очень много людей записываются в военкоматы. Только 65 тысяч мужчин за последнее время вернулось из-за границы, которые хотят защищать свое государство. Поэтому это обязанность для всех, кто приехал во Львов - стать на воинский учет и быть готовым защищать родную землю", - рассказал Садовый.

По его словам, сейчас наблюдаются очереди в военкоматы.

"Очереди, действительно, есть, потому что желающих очень много. Можно также записываться в территориальную оборону х это подразделение Вооруженных сил. Мы будем давать больше информации, как можно записываться. И сейчас попробуем этот процесс систематизировать", - резюмировал Садовый.