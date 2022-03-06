Потік людей і гуманітарні вантажі: яка ситуація зараз у Львові

Ситуація в місті

"Львів сьогодні виконує дуже важливі функції. Насамперед це допомога нашим військовим, які на передовій. Друга важлива функція - це вибудовування нашої територіальної оборони, як це сьогодні робить кожне наше місто", - розповів Садовий.

Він зазначив, що це вкрай важливо для Львова, тому що сьогодні до міста переїхали всі дипломатичні установи нашої країни.

"Сьогодні тут знаходиться дуже багато державних інституцій, які забезпечують функціонування міста", - підкреслив мер.

Вин також зауважив, що зараз через місто іде дуже великий потік людей і вантажів. Так, понад 100 тисяч осіб, які переїхали з інших міст нашої країни, оселилися у Львові.

"Також багато людей через Львів їдуть далі - в Польщу та інші країни. Сюди надходять гуманітарні вантажі, які великими об'ємами йдуть на центр та схід України, до наших міст, які знаходяться в критичній ситуації", - розповів мер.

Що відбувається на вокзалі

"На вокзалі порядок. Але, зрозуміло, якщо одночасно приїжджає, наприклад, 30 тисяч людей це створює складну ситуацію. Вони ж повинні кудись переміщатися - ми це все організовуємо. Когось розміщуємо тут", - повідомив Садовий.

Так, хтось хоче їхати далі за кордон - хтось чекає наступного поїзда в Польщу, хтось їде далі автобусом.

"Це великий вулик, який функціонує в надзвичайно екстремальних умовах, але функціонує", - зауважив Садовий.

Військовий облік чоловіків у місті

"Насправді дуже багато людей записуються до військкоматів. Тільки 65 тисяч чоловіків за останній час повернулося з-за кордону, які хочуть захищати свою державу. Тому це обов'язок для всіх, хто приїхав до Львова - стати на військовий облік і бути готовим захищати рідну землю", - розповів Садовий.

За його словами, наразі спостерігаються черги до військкоматів.

"Черги, справді, є, тому що охочих дуже багато. Можна також записуватися в територіальну оборону х це підрозділ Збройних сил. Ми будемо давати більше інформації, як можна записуватися. І зараз спробуємо цей процес систематизувати", - резюмував Садовий.