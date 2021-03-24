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Потерпевшим от несчастного случая на производстве увеличили выплаты: сколько будут платить

Автор: Александр Белоус

Кабинет министров принял решение о пересчете в 2021 году размера ежемесячных страховых выплат пострадавшим от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, повлекших утрату трудоспособности, и лицам, которые имеют право на страховые выплаты в случае смерти потерпевшего. На эти цели выделятся 789 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины.

Как отмечается в сообщении, перечисление ежемесячных страховых выплат таким лицам будет проводиться с 1 марта 2021 года с применением коэффициента 1,11, это позволит увеличить размеры ежемесячных страховых выплат для более чем 200 тысяч человек. Выплаты будет увеличен в среднем на 437,5 грн (с 3 976,8 грн до 4 414,3 грн).

Для реализации постановления в бюджете Фонда социального страхования Украины на 2021 год предусмотрены средства в сумме 789 млн грн.

Напомним, Министерство экономики подготовило проект постановления Кабинета министров о бюджете Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы на 2021 год. Дефицит средств фонда составит 2,793 млрд гривен.

Как сообщало РБК-Украина, в Украине пособия по временной потере трудоспособности, а также в связи с беременностью и родами будут проходить процесс верификации.

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