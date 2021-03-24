Потерпілим від нещасного випадку на виробництві збільшили виплати: скільки платитимуть

Кабінет міністрів ухвалив рішення про перерахунок у 2021 році розміру щомісячних страхових виплат потерпілим від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, та особам, які мають право на страхові виплати у разі смерті потерпілого. На ці цілі виділяться 789 млн грн.

Як зазначається в повідомленні, перерахування щомісячних страхових виплат таким особам буде проводитися з 1 березня 2021 року із застосуванням коефіцієнта 1,11, це дозволить збільшити розміри щомісячних страхових виплат для понад 200 тисяч осіб. Виплати буде збільшено в середньому на 437,5 грн (із 3 976,8 грн до 4 414,3 грн).

Для реалізації постанови у бюджеті Фонду соціального страхування України на 2021 рік передбачено кошти у сумі 789 млн грн.