Потери в войне с COVID-19 - ответственность Шмыгаля и Степанова, - Рудик

По ее мнению, в борьбе с COVID-19 правительство и Министерство здравоохранения проваливают каждый этап, а когда надо действовать решительно - перекладывают ответственность на города и общины.

В то же время, по словам Рудик, самый большой провал - вакцинация. В частности, полностью провалена закупка, информирование относительно вакцины - поэтому уровень доверия к вакцинации еще ниже, чем год назад. Провалено организацию вакцинации даже теми 500 тыс. дозами, которые удалось купить.

"Наше правительство, кажется, действует по правилу "что нас не убивает - делает сильнее". Вот только проблема в том, что вирус нас убивает. На этой неделе Украина вышла на абсолютный антирекорд по смертности - COVID отобрал более 300 жизней за сутки. И это только официальные цифры, а государственная статистика, увы, не вызывает доверия", - заявила Рудик.

По ее словам, сегодня в 14 областях превышен критический показатель госпитализаций. В больницы попадает от 20% до 43% людей, у которых обнаружили COVID-19. Это - худший показатель среди всех стран Европы. По ее мнению, это говорит, что государство все еще делает недостаточно тестов, и это через 14 месяцев после начала пандемии.

"Или ты организовываешь вакцинацию, или ты отслеживаешь распространение коронавируса через массовые тестирования, или ты готовишь больницы к новому наплыву больных. Темпы вакцинации унизительно низкие, массовое тестирование отсутствует - и результат уже есть. Больницы переполнены", - заявила председатель партии "Голос".

В Украине уже должен стартовать второй этап вакцинации, но до сих пор нет инфраструктуры для вакцинации и нет самой вакцины, чтобы предотвратить распространение эпидемии, добавляет Рудик.

"Это - ловушка, в которую мы попали из-за некомпетентного правительства. И наши потери в войне с COVID-19 - это персональная ответственность премьер-министра Дениса Шмыгаля и главы минздрава Максима Степанова", - отмечает Кира Рудик.

В свою очередь, депутаты "Голоса" разрабатывают и поддерживают законопроекты и изменения в государственный бюджет, которые дадут Украине шанс ускорить темпы вакцинации.

"Наша партия будет делать все необходимое, чтобы вакцинация украинцев была безопасной, прозрачной и массовой. Мы надеемся, что другие парламентские партии тоже понимают свою ответственность перед украинским народом. И общая, единая позиция Верховной рады должна сыграть решающую роль в сохранении здоровья и жизней украинцев", - резюмировала Рудик.