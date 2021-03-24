Втрати у війні з COVID-19 - відповідальність Шмигаля та Степанова, - Рудик

На її думку, в боротьбі з COVID-19 уряд та Міністерство охорони здоров’я провалюють кожен етап, а коли треба діяти рішуче - перекладають відповідальність на міста та громади.

Водночас, за словами Рудик, найбільший провал - вакцинація. Зокрема, повністю провалено закупівлю, інформування щодо вакцини - тому рівень довіру до вакцинації ще нижчий ніж рік тому, провалено організацію вакцинації навіть тими 500 тис. дозами, які вдалося купити.

"Наш уряд, здається, діє за правилом "що нас не вбиває - робить сильнішим". От тільки проблема в тому, що вірус нас вбиває. Цього тижня Україна вийшла на абсолютний антирекорд по смертності - COVID відібрав понад 300 життів за добу. І це лише офіційні цифри, а державна статистика, на жаль, не викликає довіри", - заявила Рудик.

За її словами, сьогодні у 14 областях перевищено критичний показник госпіталізацій. До лікарень потрапляє від 20% до 43% людей, в яких виявили COVID-19. Це - найгірший показник серед усіх країн Європи. На її думку, це говорить, що держава все ще робить недостатньо тестів, і це через 14 місяців після початку пандемії.

"Або ти організовуєш вакцинацію, або ти відстежуєш поширення коронавірусу через масові тестування, або ти готуєш лікарні до нового напливу хворих. Темпи вакцинації принизливо низькі, масове тестування відсутнє - і результат вже є. Лікарні переповнено", - заявила голова партії "Голос".

В Україні вже повинен стартувати другий етап вакцинації, але досі немає інфраструктури для вакцинування і нема самої вакцини, щоб запобігти поширенню епідемії, додає Рудик.

"Це - пастка, в яку ми потрапили через некомпетентний уряд. І наші втрати у війні з COVID-19 - це персональна відповідальність прем’єр-міністра Дениса Шмигаля та голови МОЗ Максима Степанова", - наголошує Кіра Рудик.

Своєю чергою, депутати "Голосу" розробляють і підтримують законопроекти та зміни до державного бюджету, які дадуть Україні шанс прискорити темпи вакцинації.

"Наша партія робитиме все необхідне, аби вакцинація українців була безпечною, прозорою та масовою. Ми сподіваємось, що інші парламентські партії теж розуміють свою відповідальність перед українським народом. І спільна єдина позиція Верховної ради має зіграти вирішальну роль у збереженні здоров'я та життя українців", - резюмувала Рудик.