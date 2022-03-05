Потери России после вторжения в Украину превысили 10 тысяч человек, - Генштаб

С начала российского вторжения в Украину суммарные ориентировочные потери противника составили более 10 тысяч личного состава. Подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ в Facebook.
Общие боевые потери противника с 24 февраля по 5 марта ориентировочно составили:
"Данные уточняются. Подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий", - говорится в сообщении.
Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.
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