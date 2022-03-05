Втрати Росії після вторгнення в Україну перевищили 10 тисяч осіб, - Генштаб

З початку російського вторгнення в Україну сумарні орієнтовні втрати противника склали понад в 10 тисяч особового складу. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 5 березня орієнтовно склали:
"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте у текстовому онлайні РБК-Україна.
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