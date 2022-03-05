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Потери России после вторжения в Украину превысили 10 тысяч человек, - Генштаб

Новина українською →
Украина, Суббота 05 марта 2022 09:38
Потери России после вторжения в Украину превысили 10 тысяч человек, - Генштаб Фото: потери России по состоянию на 5 марта достигли 10 тысяч человек (informnapalm.org)
Автор: Александр Белоус

С начала российского вторжения в Украину суммарные ориентировочные потери противника составили более 10 тысяч личного состава. Подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери противника с 24 февраля по 5 марта ориентировочно составили:

  • личного состава - более 10 тыс. человек,
  • танков - 269 ед,
  • ББМ - 945 ед,
  • артиллерийских систем - 105 ед,
  • РСЗО - 50 ед,
  • средства ПВО - 19 ед,
  • самолетов - 39 ед (уточняется),
  • вертолетов - 40 ед (уточняется),
  • автомобильной техники - 409 ед,
  • легкие скоростные катера - 2 ед,
  • цистерн с ППМ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 3.

"Данные уточняются. Подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий", - говорится в сообщении.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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