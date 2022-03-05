Потери России после вторжения в Украину превысили 10 тысяч человек, - Генштаб
Фото: потери России по состоянию на 5 марта достигли 10 тысяч человек (informnapalm.org)
С начала российского вторжения в Украину суммарные ориентировочные потери противника составили более 10 тысяч личного состава. Подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ в Facebook.
Общие боевые потери противника с 24 февраля по 5 марта ориентировочно составили:
- личного состава - более 10 тыс. человек,
- танков - 269 ед,
- ББМ - 945 ед,
- артиллерийских систем - 105 ед,
- РСЗО - 50 ед,
- средства ПВО - 19 ед,
- самолетов - 39 ед (уточняется),
- вертолетов - 40 ед (уточняется),
- автомобильной техники - 409 ед,
- легкие скоростные катера - 2 ед,
- цистерн с ППМ - 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 3.
"Данные уточняются. Подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий", - говорится в сообщении.
Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.
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