Втрати Росії після вторгнення в Україну перевищили 10 тисяч осіб, - Генштаб
Фото: Втрати Росії станом на 5 березня досягли 10 тисяч осіб (informnapalm.org)
З початку російського вторгнення в Україну сумарні орієнтовні втрати противника склали понад в 10 тисяч особового складу. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 5 березня орієнтовно склали:
- особового складу - понад 10 тис. осіб,
- танків - 269 од,
- ББМ - 945 од,
- артилерійських систем -105 од,
- РСЗВ -50 од,
- засоби ППО - 19 од,
- літаків - 39 од (уточнюється),
- гелікоптерів - 40 од (уточнюється),
- автомобільної техніки - 409 од,
- легкі швидкісні катери - 2 од,
- цистерн з ППМ - 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.
"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте у текстовому онлайні РБК-Україна.
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