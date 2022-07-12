Потери России в войне приближаются к 37 500 военных: новые данные Генштаба

Общие боевые потери противника с 24.02 по 12.07 ориентировочно составили:

личного состава - около 37470 (+70) человек ликвидировано,

танков - 1649 (+4) ед,

боевых бронированных машин - 3829 (+1) ед,

артиллерийских систем - 838 (+0) ед,

РСЗО - 247 (+0) ед,

средства ПВО - 109 (+0) ед,

самолетов - 217 (+0) ед,

вертолетов - 188 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 676 (+0),

крылатые ракеты - 155 (+0),

корабли / катера - 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2699 (+3) ед,

специальная техника - 66 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Николаевском направлении.

Напомним, что штурмовики ВСУ нанесли три авиаудара по складам боеприпасов противника в Николаевской области, в районах Снигиревки и Любимовки.

Ранее сообщалось, что украинские военные уничтожили склад боеприпасов россиян в Новой Каховке Херсонской области. Рядом со складом боеприпасов находилось более 40 бензовозов с топливом.

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