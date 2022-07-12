Втрати Росії у війні наближаються до 37 500 військових: нові дані Генштабу

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 12.07 орієнтовно склали:

особового складу - близько 37470 (+70) осіб ліквідовано,

танків - 1649 (+4) од,

бойових броньованих машин - 3829 (+1) од,

артилерійських систем - 838 (+0) од,

РСЗВ - 247 (+0) од,

засоби ППО - 109 (+0) од,

літаків - 217 (+0) од,

гелікоптерів - 188 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 676 (+0),

крилаті ракети - 155 (+0),

кораблі /катери - 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2699 (+3) од,

спеціальна техніка - 66 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Миколаївському напрямку.

Нагадаємо, що штурмовики ЗСУ завдали три авіаудари по складах боєприпасів противника в Миколаївській області, в районах Снігурівки і Любимівки.

Раніше повідомлялося, що українські військові знищили склад боєприпасів росіян у Новій Каховці Херсонської області. Поруч зі складом боєприпасів знаходилося понад 40 бензовозів з паливом.

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