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Втрати Росії у війні наближаються до 37 500 військових: нові дані Генштабу

Фото: втрати Росії у війні наближаються до 37 500 військових (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

За добу ЗСУ ліквідували ще 70 російських окупантів. Всього від початку повномасштабного вторгнення РФ вже втратила близько 37 470 своїх військових вбитими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 12.07 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 37470 (+70) осіб ліквідовано,
  • танків - 1649 (+4) од,
  • бойових броньованих машин - 3829 (+1) од,
  • артилерійських систем - 838 (+0) од,
  • РСЗВ - 247 (+0) од,
  • засоби ППО - 109 (+0) од,
  • літаків - 217 (+0) од,
  • гелікоптерів - 188 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 676 (+0),
  • крилаті ракети - 155 (+0),
  • кораблі /катери - 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2699 (+3) од,
  • спеціальна техніка - 66 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Миколаївському напрямку.

Нагадаємо, що штурмовики ЗСУ завдали три авіаудари по складах боєприпасів противника в Миколаївській області, в районах Снігурівки і Любимівки.

Раніше повідомлялося, що українські військові знищили склад боєприпасів росіян у Новій Каховці Херсонської області. Поруч зі складом боєприпасів знаходилося понад 40 бензовозів з паливом.

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