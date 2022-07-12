ru ua
Вт, 12 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Втрати Росії у війні наближаються до 37 500 військових: нові дані Генштабу

Новость на русском →
Україна, Вівторок 12 липня 2022 09:16
Втрати Росії у війні наближаються до 37 500 військових: нові дані Генштабу Фото: втрати Росії у війні наближаються до 37 500 військових (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

За добу ЗСУ ліквідували ще 70 російських окупантів. Всього від початку повномасштабного вторгнення РФ вже втратила близько 37 470 своїх військових вбитими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 12.07 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 37470 (+70) осіб ліквідовано,
  • танків - 1649 (+4) од,
  • бойових броньованих машин - 3829 (+1) од,
  • артилерійських систем - 838 (+0) од,
  • РСЗВ - 247 (+0) од,
  • засоби ППО - 109 (+0) од,
  • літаків - 217 (+0) од,
  • гелікоптерів - 188 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 676 (+0),
  • крилаті ракети - 155 (+0),
  • кораблі /катери - 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2699 (+3) од,
  • спеціальна техніка - 66 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Миколаївському напрямку.

Нагадаємо, що штурмовики ЗСУ завдали три авіаудари по складах боєприпасів противника в Миколаївській області, в районах Снігурівки і Любимівки.

Раніше повідомлялося, що українські військові знищили склад боєприпасів росіян у Новій Каховці Херсонської області. Поруч зі складом боєприпасів знаходилося понад 40 бензовозів з паливом.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Генштаб ВСУ Війська РФ Війна Росії проти України
NEWS
Увага! Зловмисники проводять фейкове опитування від імені РБК-Україна
Увага! Зловмисники проводять фейкове опитування від імені РБК-Україна
DAILY
Без компромісів. Коли Україна переможе Росію і що для цього потрібно
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Без компромісів. Коли Україна переможе Росію і що для цього потрібно