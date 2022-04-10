Потери экономики Украины в войне с Россией превысят 1 трлн долларов, - эксперты

Потери Украины в войне с Россией в ближайшие годы превысят 1 трлн долларов. На восстановление экономики страны потребуется не менее 3-4 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Верховной рады.

"По мнению экспертов, общие потери, вызванные войной, по предварительным подсчетам, в ближайшие годы превысят 1 трлн долларов, а падение ВВП в текущем году ожидается минимум на 35%", - говорится в сообщении. Специалисты считают, что на восстановление экономики Украины потребуется от 3 до 4 лет. Одним из наиболее болезненных вопросов сегодня является блокирование россиянами украинских портов в Черном море. В результате страна лишен возможности осуществлять экспорт аграрной продукции, выручка от которого является одной из важнейших статей доходов государственного бюджета.