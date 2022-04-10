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Втрати економіки України у війні з Росією перевищать 1 трлн доларів, - експерти

Фото: ракетний удар по телевежі в Києві (t me UA_National_Police)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Втрати України у війні з Росією в найближчі роки перевищать 1 трлн доларів. На відновлення економіки країни буде потрібно не менше 3-4 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Верховної ради.

"На думку експертів, загальні втрати, викликані війною, за попередніми підрахунками, в найближчі роки перевищать 1 трлн доларів, а падіння ВВП в поточному році очікується мінімум на 35%", - йдеться в повідомленні.

Фахівці вважають, що на відновлення економіки України потрібно від 3 до 4 років. Одним із найболючіших питань сьогодні є блокування росіянами українських портів у Чорному морі. Через війну країна позбавлений можливості здійснювати експорт аграрної продукції, прибуток від якого є однією з найважливіших статей доходів державного бюджету.

Нагадаємо, наприкінці березня Європейський банк реконструкції та розвитку заявив, що економіка України різко відновиться наступного року, якщо війна закінчиться протягом двох місяців.

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