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Экономика Украины восстановится в 2023 году, если война закончится через два месяца, - ЕБРР

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Киев, Четверг 31 марта 2022 13:12
Экономика Украины восстановится в 2023 году, если война закончится через два месяца, - ЕБРР Фото: главный экономист ЕБРР Беата Яворчик (flickr.com/ebrd)
Автор: Валерия Полищук

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) заявил, что война России против Украины ввергнет обе страны в самый резкий экономический спад за последние 25 лет. Однако экономика Украины резко восстановиться в 2023 году, если завершение войны произойдет в ближайшее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам главного экономиста ЕБРР Беаты Яворчик, экономика Украины сократится на 20% в этом году, поскольку военные действия ведутся на территории, на которую приходится 60% ВВП страны, существовавшей до войны.

Однако ВВП может восстановиться на 23% в 2023 году, если война прекратится в ближайшее время.

"Украина, которая изначально была бедной страной, станет еще беднее. Мы понимаем, что от трети до половины фирм прекратили работу, а потребление электроэнергии составляет 60% от довоенного уровня", - заявила Яворчик.

Напомним, ЕБРР прогнозирует сокращение экономики Украины в 2022 году из-за войны на 20%.

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