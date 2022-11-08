Потеплішає, але ненадовго. Синоптик розповіла, коли прийдуть холоди

"Із завтрашнього дня в усій Україні потепліє. 9 листопада температура повітря становитиме +10...+14 градусів, трохи нижче в східних областях, +7...+10 градусів", - розповіла синоптик.

За словами Діденко, південний антициклон організує суху, часто навіть сонячну, погоду в більшості областей - дощів у середу не буде.

"Тумани - будуть. У Києві 9 листопада очікується потепління до +13 градусів. Та ще й без дощу", - додала вона.

Коли чекати холодів?

Синоптик прогнозує, що тепла погода потриває, а з наступного тижня "прийде логічне листопадове похолодання".