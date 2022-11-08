Потеплеет, но ненадолго. Синоптик рассказала, когда придут холода

"С завтрашнего дня по всей Украине потеплеет. 9 ноября температура воздуха будет +10...+14 градусов, чуть ниже в восточных областях, +7...+10 градусов", - рассказала синоптик.

По словам Диденко, южный антициклон организует сухую, часто даже солнечную погоду в большинстве областей - дождей в среду не будет.

"Туманы - будут. В Киеве 9 ноября ожидается потепление до +13 градусов. Да еще и без дождя", - добавила она.

Когда ждать холода?

Синоптик прогнозирует, что теплая погода продлится, а на следующей неделе "придет логическое ноябрьское похолодание".