Обережно! Завтра Україну накриють сильні тумани
Фото: завтра Україну накриють сильні тумани (GettyImages)
У середу, 9 листопада, синоптики прогнозують сильні тумани. Очікується, що видимість буде не більше ніж 500 метрів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
"Вночі та вранці 9 листопада в більшості областей туман, видимість 200-500 м. І рівень небезпечності, жовтий", - йдеться в повідомленні.
Як повідомлялося, густий туман у Києві спостерігається із суботи, 5 листопада.
Також синоптик Наталка Діденко дала прогноз погоди на найближчі дні.
Нагадаємо, біля української антарктичної станції "Академік Вернадський" зафіксували новий сніговий рекорд. Рівень кучугур сягає понад три метри.
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