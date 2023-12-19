Потеплішає, але місцями дощ та ожеледиця: прогноз погоди в Україні на сьогодні

Нагадаємо, раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні у грудні.

Попередні розрахунки синоптиків свідчать про те, що до кінця грудня в Україні збережеться плюсова температура. Втім, прогноз ще може змінитися.

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