Потеплеет, но местами дождь и гололедица: прогноз погоды в Украине на сегодня

Напомним, ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в декабре.

Предварительные расчеты синоптиков свидетельствуют о том, что до конца декабря в Украине сохранится плюсовая температура. Впрочем, прогноз еще может измениться.

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