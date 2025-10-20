UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни

Потеплішає, але холодні ночі залишаються: прогноз погоди в Україні на завтра

Ілюстративне фото: синоптик дала прогноз погоди на 21 жовтня (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

У вівторок, 21 жовтня, в Україні очікується потепління, хоча ніч ще буде прохолодною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

За даними синоптика, вдень температура становитиме від +9 до +13 градусів, на півдні та заході - до +15. На північному сході ще прохолодно - лише +9 градусів.

Найхолодніше цієї ночі буде у західних областях, де можливі заморозки до -5 градусів. На решті території температура опуститься до +1 градуса, а при проясненнях - навіть до -3 градусів.

Дощі пройдуть на сході, у Черкаській, Полтавській, Дніпропетровській та Сумській областях. Водночас на заході країни очікується сонячна, безвітряна погода.

Погода у Києві

У Києві у вівторок опадів не прогнозується. Вночі від +2 до +6 градусів, вдень потеплішає до +10. Протягом тижня температура поступово зростатиме.

 

Раніше ми писали про те, що в Україні спостерігатиметься різка зміна погодних умов від дощів і холодних ночей до сонячного потепління ближче до середини наступного тижня. Детально про те, якою буде погода найближчими днями - у матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГідрометцентрПогода в Україні