Общество Образование Деньги Изменения

Потеплеет, но холодные ночи остаются: прогноз погоды в Украине на завтра

Иллюстративное фото: синоптик дала прогноз погоды на 21 октября (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Во вторник, 21 октября, в Украине ожидается потепление, хотя ночь еще будет прохладной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

По данным синоптика, днем температура составит от +9 до +13 градусов, на юге и западе - до +15. На северо-востоке еще прохладно - всего +9 градусов.

Холоднее всего этой ночью будет в западных областях, где возможны заморозки до -5 градусов. На остальной территории температура опустится до +1 градуса, а при прояснениях - даже до -3 градусов.

Дожди пройдут на востоке, в Черкасской, Полтавской, Днепропетровской и Сумской областях. В то же время на западе страны ожидается солнечная, безветренная погода.

Погода в Киеве

В Киеве во вторник осадков не прогнозируется. Ночью от +2 до +6 градусов, днем потеплеет до +10. В течение недели температура постепенно будет расти.

 

 

Ранее мы писали о том, что в Украине будет наблюдаться резкая смена погодных условий от дождей и холодных ночей до солнечного потепления ближе к середине следующей недели. Подробно о том, какой будет погода в ближайшие дни - в материале РБК-Украина.

