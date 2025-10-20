Потеплеет, но холодные ночи остаются: прогноз погоды в Украине на завтра

По данным синоптика, днем температура составит от +9 до +13 градусов, на юге и западе - до +15. На северо-востоке еще прохладно - всего +9 градусов.

Холоднее всего этой ночью будет в западных областях, где возможны заморозки до -5 градусов. На остальной территории температура опустится до +1 градуса, а при прояснениях - даже до -3 градусов.

Дожди пройдут на востоке, в Черкасской, Полтавской, Днепропетровской и Сумской областях. В то же время на западе страны ожидается солнечная, безветренная погода.

Погода в Киеве

В Киеве во вторник осадков не прогнозируется. Ночью от +2 до +6 градусов, днем потеплеет до +10. В течение недели температура постепенно будет расти.