Потепління вже близько: синоптик назвала дату повернення "плюсів"

Ілюстративне фото: синоптик дала прогноз погоди на 21 січня (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

В Україні розпочинається поступове підвищення денної температури повітря, хоча ночі ще залишатимуться морозними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

Антициклон і сонячна погода

За її словами, 21 січня погоду в Україні визначатиме антициклон, тому опадів не очікується. День буде сонячним і сухим по всій території країни.

Морози вночі, м’якша погода вдень

У нічні години температура повітря опускатиметься до до -17 градусів. Вдень у вівторок прогнозують від -4 до -8 градусів, на півночі місцями до -10 градусів, а на півдні країни температура може наблизитися до нуля.

Очікується південно-західний та південний вітер, який, за словами синоптика, свідчить про поступову зміну погодних процесів і наближення потепління.

Погода в Києві

У столиці вночі прогнозується від -12 до -14 градусів, удень - від -6 до -8. Опадів не буде, проте на дорогах збережеться ожеледиця.

Коли чекати плюсової температури

Наталка Діденко зазначає, що з 25-26 січня денна температура повітря в Україні досягатиме нульових значень і навіть невеликих "плюсів".

Раніше в Українському гідрометеорологічному центрі пояснили, чи відповідають дійсності твердження про те, що січень 2026 року став найхолоднішим.

Також ми повідомляли, що 2025 рік увійшов до трійки найспекотніших за весь період метеоспостережень. Фахівці пов’язують це насамперед зі зростанням викидів під час спалювання викопного палива та впливом глобального потепління.

