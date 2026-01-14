"Тепловий стрес": 2025-й став третім найгарячішим роком за всю історію спостережень

2025-й увійшов у трійку найспекотніших за всю історію спостережень. Основними причинами експерти називають збільшення викидів від спалювання викопного палива та глобальне потепління.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на The Gurdian .

Температурні рекорди та глобальна картина

За даними Copernicus, середня температура 2025 року на поверхні Землі перевищила доіндустріальний рівень на 1,47°C, за оцінками Метеорологічного бюро Великобританії - 1,41°C.

Найспекотнішим роком залишається 2024-й, що відзначався хвилями спеки та лісовими пожежами. Після трирічного періоду надзвичайно високих температур 2025-й був трохи прохолоднішим, але продовжив тренд підвищення температури.

Вчені зазначають, що природне явище Ель-Ніньйо посилювало спеку у 2023-2024 роках, а у 2025-му його вплив слабшав, тому дані за минулий рік відображають більш реальне "людське" потепління.

Полюси та океани: де було найспекотніше

Антарктида зафіксувала свій найспекотніший рік за всю історію спостережень. Арктика - другий найспекотніший рік. Тропічна Атлантика та Індійський океан були дещо прохолоднішими, ніж у 2024 році.

Полярний морський льодовий покрив у лютому впав до найнижчого рівня з початку супутникових спостережень.

За рік половина суші планети пережила більш ніж середньостатистичну кількість днів із "сильним" тепловим стресом (температура вище 32°C).

Наслідки для людства

За словами американської організації Berkeley Earth, рекордні температури вплинули на 8,5% населення світу. Вчені прогнозують, що подібні умови повторяться у 2026 році.

"Межа в 1,5°C вже пройдена. Небезпечний кліматичний колапс настав, але світ не готовий до серйозних змін", - зазначає Білл МакГвайр, почесний професор кліматичних небезпек з Університетського коледжу Лондона.

Дані Copernicus показують, що людська діяльність залишається домінуючим фактором надзвичайної спеки: зростання викидів триває навіть після підписання Паризької угоди у 2015 році.

"Атмосфера надсилає нам сигнал, і ми повинні прислухатися", - каже директор служби моніторингу атмосфери Copernicus Лоранс Руй.