Потепление уже близко: синоптик назвала дату возвращения "плюсов"

В Украине начинается постепенное повышение дневной температуры воздуха, хотя ночи еще будут оставаться морозными.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.
По ее словам, 21 января погоду в Украине будет определять антициклон, поэтому осадков не ожидается. День будет солнечным и сухим по всей территории страны.
В ночные часы температура воздуха будет опускаться до -17 градусов. Днем во вторник прогнозируют от -4 до -8 градусов, на севере местами до -10 градусов, а на юге страны температура может приблизиться к нулю.
Ожидается юго-западный и южный ветер, который, по словам синоптика, свидетельствует о постепенном изменении погодных процессов и приближении потепления.
В столице ночью прогнозируется от -12 до -14 градусов, днем - от -6 до -8. Осадков не будет, однако на дорогах сохранится гололедица.
Наталка Диденко отмечает, что с 25-26 января дневная температура воздуха в Украине будет достигать нулевых значений и даже небольших "плюсов".
Ранее в Украинском гидрометеорологическом центре объяснили, соответствуют ли действительности утверждения о том, что январь 2026 года стал самым холодным.
Также мы сообщали, что 2025 год вошел в тройку самых жарких за весь период метеонаблюдений. Специалисты связывают это прежде всего с ростом выбросов при сжигании ископаемого топлива и влиянием глобального потепления.