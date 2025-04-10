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Потепління на горизонті: синоптик розповіла про рекордні "плюси" в Україні (карти)

Фото: в Україні скоро потеплішає до +18 градусів (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Скоро в Україні кардинально зміниться погода. Прогнозується рекордне тепло.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.

"Це зима вже рештки висипає остаточно. Хоч і пізненько", - каже синоптик.

При цьому за словами Діденко, скоро в Україні потепліє.

"Але це вже все, скоро-прескоро сонце і +18 градусів!" - додала вона.

Також синоптик показала дві прогностичні карти температури повітря -  на сьогодні, вдень 10 квітня і на вівторок, 15 квітня. На них дуже гарно видно, що потепління дійсно йде в Україну.

 

В Україні скоро потеплішає до +18 градусів (t.me/PohodaNatalka)

 

Погода в Україні

В Україні вже кілька днів тримається холодна погода - із заморозками та снігом. Зокрема, буквально вранці 10 квітня в Карпатах сильно зіпсувалися погодні умови, причому настільки, що за добу випало до метра снігу.

При цьому синоптики вже кілька разів попереджали, що холодна погода в Україні затримається ненадовго. До цього синоптики говорили, що погана погода втримається до кінця тижня, а потепління прийде в Україну з 13 квітня.

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