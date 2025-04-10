Потепление на горизонте: синоптик рассказала о рекордных "плюсах" в Украине (карты)

Скоро в Украине кардинально изменится погода. Прогнозируется рекордное тепло.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.
"Это зима уже остатки высыпает окончательно. Хоть и поздненько", - говорит синоптик.
При этом по словам Диденко, скоро в Украине потеплеет.
"Но это уже все, скоро-прескоро солнце и +18 градусов!" - добавила она.
Также синоптик показала две прогностические карты температуры воздуха - на сегодня, днем 10 апреля и на вторник, 15 апреля. На них очень хорошо видно, что потепление действительно идет в Украину.
В Украине скоро потеплеет до +18 градусов (t.me/PohodaNatalka)
В Украине уже несколько дней держится холодная погода - с заморозками и снегом. В частности, буквально утром 10 апреля в Карпатах сильно ипортились погодные условия, причем настолько, что за сутки выпало в метр снега.
При этом синоптики уже несколько раз предупреждали, что холодная погода в Украине задержится ненадолго. До этого синоптики говорили, что плохая погода удержится до конца недели, а потепление придет в Украину с 13 апреля.
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