Потепление на горизонте: синоптик рассказала о рекордных "плюсах" в Украине (карты)

"Это зима уже остатки высыпает окончательно. Хоть и поздненько", - говорит синоптик.

При этом по словам Диденко, скоро в Украине потеплеет.

"Но это уже все, скоро-прескоро солнце и +18 градусов!" - добавила она.

Также синоптик показала две прогностические карты температуры воздуха - на сегодня, днем 10 апреля и на вторник, 15 апреля. На них очень хорошо видно, что потепление действительно идет в Украину.

В Украине скоро потеплеет до +18 градусов (t.me/PohodaNatalka)