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Потепление на горизонте: синоптик рассказала о рекордных "плюсах" в Украине (карты)

Украина, Четверг 10 апреля 2025 11:52
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Потепление на горизонте: синоптик рассказала о рекордных "плюсах" в Украине (карты) Фото: в Украине скоро потеплеет до +18 градусов (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Скоро в Украине кардинально изменится погода. Прогнозируется рекордное тепло.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.

"Это зима уже остатки высыпает окончательно. Хоть и поздненько", - говорит синоптик.

При этом по словам Диденко, скоро в Украине потеплеет.

"Но это уже все, скоро-прескоро солнце и +18 градусов!" - добавила она.

Также синоптик показала две прогностические карты температуры воздуха - на сегодня, днем 10 апреля и на вторник, 15 апреля. На них очень хорошо видно, что потепление действительно идет в Украину.

В Украине скоро потеплеет до +18 градусов (t.me/PohodaNatalka)

Погода в Украине

В Украине уже несколько дней держится холодная погода - с заморозками и снегом. В частности, буквально утром 10 апреля в Карпатах сильно ипортились погодные условия, причем настолько, что за сутки выпало в метр снега.

При этом синоптики уже несколько раз предупреждали, что холодная погода в Украине задержится ненадолго. До этого синоптики говорили, что плохая погода удержится до конца недели, а потепление придет в Украину с 13 апреля.

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