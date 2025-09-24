Холодні ночі до +3, але без дощів: що буде з погодою в Україні до кінця тижня

Погода в Україні цього тижня буде сонячною, але температура починає потроху знижуватись. Уже в середині тижня вночі температура опуститься до +3.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
У середу, 24 вересня, в Україні буде хмарність, з невеликими опадами в західних та південних областях. Найтепліше сьогодні буде на сході та півдні - до +28, тоді як на заході, півночі максимально температура становитиме +15. Вночі ж температура місцями опуститься до +9.
У Києві сьогодні вдень повітря прогріється до +15, а вночі опуститься до +10, можливий невеликий дощ.
Фото: погода в Україні 24 вересня
Сонячна погода у четвер, 25 вересня, збережеться у майже всіх регіонах країни.
Стовпчики термометрів вдень покажуть:
Втім вночі температура суттєво опуститься, найпрохолоднішими ночі будуть на заході, півночі та в центральних регіонах. Стовпчики термометрів місцями опустяться до +3.
У Києві завтра вдень повітря прогріється до +15, а вночі температура опуститься до +3.
Фото: погода в Україні 25 вересня
У п’ятницю, 26 вересня, на заході, півночі та у центральній частині України очікується невелика хмарність, але без опадів.
Стовпчики термометрів покажуть:
У суботу, 27 вересня, по Україні очікується хмарна погода, без опадів. Вночі температура опуститься до +4, денний максимум +17.
У Києві 27 вересня без опадів та до +15 вдень, вночі ж температура може опуститися до +4.
Фото: погода в Україні 27 вересня
У неділю, 28 вересня, по Україні також без опадів. На півдні та на Закарпатті буде найтепліше - вдень до +19. На решті території країни від +13 до +17. Вночі температура опуститься максимум до +5.
У Києві в неділю опадів не очікується, вдень повітря прогріється до +15, вночі від +9 до +7.
Фото: погода в Україні 28 вересня
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні вночі 25 вересня очікується заморозки на поверхні ґрунту 0-3°C.
Також ми писали, що "бабине літо" цьогоріч може настати у жовтні - це період сухої та теплої погоди після похолодання і волога атмосфера не домінуватиме. Більше про погоду восени - у матеріалі РБК-Україна.