Холодні ночі до +3, але без дощів: що буде з погодою в Україні до кінця тижня

Фото: погода в Україні буде по-осінньому прохолодною (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Погода в Україні цього тижня буде сонячною, але температура починає потроху знижуватись. Уже в середині тижня вночі температура опуститься до +3.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні 24 вересня

У середу, 24 вересня, в Україні буде хмарність, з невеликими опадами в західних та південних областях. Найтепліше сьогодні буде на сході та півдні - до +28, тоді як на заході, півночі максимально температура становитиме +15. Вночі ж температура місцями опуститься до +9.

У Києві сьогодні вдень повітря прогріється до +15, а вночі опуститься до +10, можливий невеликий дощ.

Фото: погода в Україні 24 вересня

Погода в Україні 25 вересня

Сонячна погода у четвер, 25 вересня, збережеться у майже всіх регіонах країни.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

  • у північних областях - від +13…+15 градусів;
  • у східних областях - від +14…+16 градусів;
  • у центральних областях - від +14…+17 градусів;
  • у південних областях - від +16…+17 градусів;
  • у західних областях - від +14…+16  градусів.

Втім вночі температура суттєво опуститься, найпрохолоднішими ночі будуть на заході, півночі та в центральних регіонах. Стовпчики термометрів місцями опустяться до +3.

У Києві завтра вдень повітря прогріється до +15, а вночі температура опуститься до +3.

Фото: погода в Україні 25 вересня

Погода в Україні 26 вересня

У п’ятницю, 26 вересня, на заході, півночі та у центральній частині України очікується невелика хмарність, але без опадів. 

Стовпчики термометрів покажуть:

  • у північних областях - від +13…+15 градусів;
  • у східних областях - від +13…+16 градусів;
  • у центральних областях - від +13…+17 градусів;
  • у південних областях - від +16…+18 градусів;
  • у західних областях - від +14…+18  градусів.

Погода в Україні на вихідних

У суботу, 27 вересня, по Україні очікується хмарна погода, без опадів. Вночі температура опуститься до +4, денний максимум +17.

У Києві 27 вересня без опадів та до +15 вдень, вночі ж температура може опуститися до +4.

Фото: погода в Україні 27 вересня

У неділю, 28 вересня, по Україні також без опадів. На півдні та на Закарпатті буде найтепліше - вдень до +19. На решті території країни від +13 до +17. Вночі температура опуститься максимум до +5.

У Києві в неділю опадів не очікується, вдень повітря прогріється до +15, вночі від +9 до +7.

Фото: погода в Україні 28 вересня

Похолодання в Україні

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні вночі 25 вересня очікується заморозки на поверхні ґрунту 0-3°C.

Також ми писали, що "бабине літо" цьогоріч може настати у жовтні - це період сухої та теплої погоди після похолодання і волога атмосфера не домінуватиме. Більше про погоду восени - у матеріалі РБК-Україна.

